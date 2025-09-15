Бывшему депутату Курской облдумы продлили заключение в СИЗО

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Экс-парламентарий пробудет в СИЗО как минимум до 19 декабря, сообщил ТАСС из зала суда.

Уточняется, что господин Васильев признал вину и заключил досудебное соглашение.

Уголовное дело в отношении экс-депутата входит в группу дел о махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, которые расследовались с сентября 2023 года. Совокупный ущерб оценивается в 4 млрд руб. На прошлой неделе Генпрокуратура передала материалы в суд.

Алина Морозова