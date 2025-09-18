Силуанов назвал цифровой рубль надежным и очень интересным для бюджета

Министр финансов Антон Силуанов сказал, что цифровой рубль абсолютно надежен и очень интересен для бюджетного процесса.

«Цифровой рубль абсолютно надежный, он работает без коммерческих банков по сути дела. Все счета находятся в Центральном банке, поэтому 100% надежный»,— сказал господин Силуанов в интервью Первому каналу (цитата по «РИА Новости»). Как добавил министр, отслеживаемость цифрового рубля и контроль за ним будут обеспечиваться на высоком уровне.

Банк России запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Его массовое внедрение было запланировано на 2025-й, но впоследствии регулятор перенес срок на сентябрь 2028-го. В июле 2025-го был принят закон о внедрении новой формы рубля в бюджетный процесс.

