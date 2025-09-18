Следствие попросило отпустить главреда и продюсера Baza под домашний арест

Следствие попросило суд отпустить главреда медиапроекта Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В картотеке суда указано, что заседание о продлении меры пресечения для Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой должно пройти 18 сентября. Судьей назначена Ольга Чепурина.

22 июля в редакции Baza и квартире Глеба Трифонова прошли обыски, шесть человек доставили на допрос. На следующий день суд арестовал главреда и продюсера медиапроекта по обвинению в даче взяток на общую сумму не более 150 тыс. руб. Журналисты вину не признают. По версии следствия, они покупали служебную информацию у правоохранителей Краснодара, Красноярска и Белгорода.