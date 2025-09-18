Депутат от ХМАО Надежда Алексеева принесла присягу в Тюменской облдуме

Бывший помощник депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Надежда Алексеева принесла присягу депутата Тюменской областной думы от «Единой России» (ЕР) на первом заседании осенней сессии регионального парламента. Тюменский облизбирком передал ей вакантный мандат Андрея Моргуна (ЕР), который скончался в июне на 58-ом году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменская областная дума

«Нам за честь в нашем парламенте иметь депутата с родины Сергея Семеновича Собянина (в 2001-2005 годах губернатор Тюменской области, с 2010 года — мэр Москвы.— "Ъ-Урал")»,— поприветствовал ее председатель облдумы Фуат Сайфитдинов.

Госпожу Алексееву утвердили на должность заместителя председателя комитета регионального парламента по экономической политике и природопользованию, который также занимал Андрей Моргун. Депутат будет работать на постоянной основе и получать за это заработную плату из бюджета Тюменской области.

До перехода в региональный парламент Надежда Алексеева с 2022 года трудилась помощникам депутата думы ХМАО. Ранее, с 1992 года, она была председателем Саранпаульского сельского совета народных депутатов, с 1993 года занимала должность бухгалтера-контролера по Березовскому району Северного фонда администрации ХМАО, с 1996 года работала директором родовой общины «Сыгва». В 1997 году возглавила администрацию Саранпаульской территории, в 2000-2001 годах занимала должности заместителя директора, председателя правления родовой общины «Сыгва», в 2002-ом была избрана депутатом думы Югры. С 2006 года работала главой сельского поселения Саранпауль, в 2011-ом вновь получила мандат в думе ХМАО, с 2018 года заняла должность помощника депутата Госдумы Татьяны Гоголевой (ЕР).

Есуман Ислонова