Тюменская облдума прекратила полномочия умершего депутата от ЕР Андрея Моргуна

Тюменская областная дума одобрила досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» (ЕР) и заместителя главы комитета регионального парламента по экономической политике Андрея Моргуна, который скончался в июне на 58-ом году жизни. В начале заседания председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что «светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда останется в сердцах» парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Моргун

Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова Андрей Моргун

Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова

«Его отличали ответственность, высокая требовательность к себе и окружающим, забота о своих избирателях и искренняя преданность югорской земле. Он был настоящим патриотом нашей Родины»,— отметил спикер.

Андрей Моргун родился 12 июля 1967 года в Горловке Донецкой области (сейчас — Донецкая народная республика). С 1991 года работал инженером во внешнеэкономическом производственном объединении «СИБЭКО», в 1996 году перешел в сферу предпринимательской деятельности. В сентябре 2002 года стал членом ЕР, в 2015 году был назначен руководителем Ханты-Мансийского регионального исполнительного комитета партии. В 2016 году был избран депутатом Тюменской облдумы VI созыва, в 2021 году — VII созыва. Прощание с господином Моргуном прошло 17 июня в Тюмени.

Василий Алексеев