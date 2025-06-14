Депутат Тюменской облдумы Андрей Моргун скончался на 58-ом году жизни

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» (ЕР) Андрей Моргун скончался в возрасте 57 лет, сообщил председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов в своем Telegram-канале. «Андрей Анатольевич последовательно отстаивал интересы своих избирателей, жителей Югры, работал в комитетах по экономической политике и природопользованию и социальной политике»,— написал спикер, добавив, что прощание с господином Моргуном пройдет в Тюмени 17 июня.

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Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова Андрей Моргун

Фото: telegram-канал Фуата Сайфитдинова

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) добавили, что Андрей Моргун «был опытным и уважаемым политиком, посвятившим свою жизнь служению народу». «В составе областного парламента он внес весомый вклад в развитие региона, активно работал над социально значимыми инициативами, неизменно оставаясь открытым к людям и их нуждам»,— отметили в правительстве.

Андрей Моргун родился 12 июля 1967 года в Горловке Донецкой области (сейчас — Донецкая народная республика). С 1991 года работал инженером во внешнеэкономическом производственном объединении «СИБЭКО», в 1996 году перешел в сферу предпринимательской деятельности. В сентябре 2002 года стал членом ЕР, в 2015 году был назначен руководителем Ханты-Мансийского регионального исполнительного комитета партии. В сентябре 2016 года был избран депутатом Тюменской облдумы VI созыва, в 2021 году — VII созыва.

Василий Алексеев