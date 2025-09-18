Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами

Глава Министерства финансов Антон Силуанов раскритиковал приватизацию компаний, которые приносят «хорошие» дивиденды. Министр посчитал эту меру убыточной.

«У нас действительно есть компании, которые платят хорошие дивиденды… И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании»,— заявил Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума.

Сегодня министр финансов также заявил, что федеральный бюджет должен обеспечить все обязательства государства перед гражданами независимо от сложностей, с которыми столкнется Россия. Он отметил, что сейчас в стране продолжается «плановое охлаждение» экономики, и на это время нужно воздерживаться от резких решений.