Доля доллара в расчетах через SWIFT упала до минимума с начала 2024 года

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до 46,94%. Это стало минимумом с начала 2024 года, подсчитало «РИА Новости».

По данным агентства, за прошедший месяц доля американской валюты опустилась на 1 процентный пункт. Доля евро при этом выросла до максимальных с лета 2023 года 25,61%, в месячном выражении рост составил 2,5 пункта.

В топ-5 востребованных валют вошли фунт стерлингов (его доля опустилась на 0,48 пункта, до 6,76%), иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%), и канадский доллар (на 0,08 пункта, до 2,96%). Юань остался лишь шестым, но его доля подросла на 0,05 пункта, до 2,93%.

Через систему обработки платежей SWIFT проходит большинство банковских операций в мире. США и ЕС начали отключать от SWIFT российские банки с февраля 2022 года. С этого момента к SWIFT подключились 25 новых пользователей из России, выяснил «Ъ».