Бюджет собрал дивидендный урожай

Щедрые дивиденды от «Сбера» и ВТБ, а также некоторое снижение расходов приостановили нарастание дефицита федерального бюджета — по итогам восьми месяцев показатель составил 1,9% ВВП после 2,2% в январе—июле. Это, впрочем, все равно больше заложенного в закон о бюджете уровня в 1,7% ВВП, который по итогам года, скорее всего, будет превышен. Впрочем, помочь правительству в балансировке доходов и расходов в оставшиеся месяцы может начавшееся в сентябре ослабление рубля и продолжение снижения ключевой ставки.

Доходы федерального бюджета по итогам января—августа составили 23,7 трлн руб., расходы — 27,9 трлн руб., сообщил Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 4,2 трлн руб., или 1,9% ВВП. По итогам семи месяцев он был более значительным — 4,9 трлн руб., или 2,2% ВВП. Это значит, что в отдельно взятом августе был зафиксирован месячный профицит в размере 686 млрд руб. Это второй профицитный месяц в текущем году — до этого в плюсе был только март.

Доходная часть бюджета по итогам восьми месяцев относительно такого же периода прошлого года увеличилась на 3%. Весь этот небольшой прирост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, которые прибавили 14,3% год к году, составив 17,7 трлн руб. Главный вклад в эту часть доходов традиционно внес НДС (внутренний и при импорте), выросший год к году на 6%, до 9 трлн руб. При этом из-за охлаждения экономики (и соответственно, замедления роста товарооборота) динамика этого налога несколько ухудшилась — по итогам первого квартала прирост НДС к сопоставимому периоду составлял 9,3%, по итогам полугодия — 7,3%.

Эту тенденцию признает и Минфин, отмечающий, что поступления оборотных налогов «соответствуют тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции».

Вторая часть доходов — налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа, сократившиеся на 20,2%, до 6 трлн руб. Как и прежде, это объясняется прежде всего существенным снижением цены на нефть Urals и укреплением рубля (подробнее о нефтегазовых доходах см. “Ъ” от 4 августа).

Расходы федерального бюджета в январе—августе 2025 года к такому же периоду 2024-го увеличились значительно больше, чем доходы,— на 21,1%. Примерно такими темпы прироста трат, отметим, остаются с апреля — тогда они составляли плюс 20,8% к сопоставимому периоду. В начале же года, напомним, фиксировалось ускоренное финансирование расходов, связанное с оперативным заключением контрактов и авансами по «отдельным контрактуемым расходам». В августе месячные траты (2,7 трлн руб.) были заметно ниже июльских (4,2 трлн руб.) и июньских (3,2 трлн руб.).

Несмотря на сокращение размера накопленного дефицита до 4,2 трлн руб., он по-прежнему превышает показатель, заложенный Минфином в принятой Госдумой в июне новой редакции действующего закона о бюджете — 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это означает, что вскоре понадобится еще одна, уже осенняя, правка закона о бюджете — на дальнейшее сокращение дефицита в сентябре—декабре правительству вряд ли стоит рассчитывать. Дело в том, что августовский профицит сложился прежде всего из-за того, что в минувшем месяце в федеральный бюджет поступило почти 0,5 трлн руб. в виде дивидендов от госбанков за 2024 год: 394 млрд руб. от Сбербанка и 87 млрд руб.— от ВТБ. Еще 14 млрд руб. принесли вложения в акции «Дом.РФ».

Впрочем, этот разовый фактор может быть сменен другими, также благоприятными для бюджета. Это начавшееся в сентябре ослабление рубля (оно приведет к увеличению поступающих от экспортеров налогов), а также продолжение снижения ключевой ставки ЦБ — ближайшее ожидается уже на заседании регулятора 12 сентября (напомним, снижение «стоимости» денег сокращает процентные расходы бюджета и траты на субсидирование различных льготных программ).

Вадим Вислогузов