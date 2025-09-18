Премьер Дании ответила на слова посла России о «безумных» закупках оружия

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала слова российского посла Владимира Барбина, критиковавшего планы страны по закупке оружия. Дипломат назвал «откровенным безумием» мотивировку такого решения: датские власти объяснили свои действия «российской угрозой». Он высказывал мнение, что «никому, нигде и никогда в мире в голову не приходило публично угрожать ядерной державе», сообщал ТАСС.

Дания закупит дальнобойное оружие вопреки позиции России, сказала датский премьер Фредериксен в интервью DR.

«Россия пытается запугать Европу и НАТО, вынудить их отказаться от защиты своих народов и границ. Конечно, нас не запугать», — сказала премьер (цитата по Berlingske).

На пресс-конференции в среду датское правительство заявило, что вооруженные силы страны должны располагать «высокоточным оружием большой дальности» — ракетами и БПЛА. Метте Фредериксен отметила, что решение принято на основе рекомендации начальника Генштаба Михаэля Хильдгора после инцидента с беспилотниками в Польше. Власти Дании рассчитывают, что новые вооружения позволят нейтрализовать, в том числе, потенциальную ракетную угрозу.

16 сентября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в МИД Дании из-за инцидента с дронами в Польше. Посол акцентировал внимание на готовности российского Минобороны провести консультации с коллегами в Польше. Также он отметил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию ... лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности».