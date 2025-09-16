Посол России был вызван в МИД Дании из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин был вызван в министерство иностранных дел Дании из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

«15 сентября посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД Дании по поводу якобы преднамеренного нарушения российскими БПЛА воздушного пространства Польши»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Посол России акцентировал внимание статс-секретаря датского внешнеполитического ведомства Л. Макон на готовности Минобороны России провести консультации с Минобороны Польши, подчеркивается в сообщении.

Российский дипломат заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных с Россией государствах, лишь способствуют дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствуют о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

Ночью 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушное пространство проникли беспилотники. Польские власти заявиил, что БПЛА были российскими. В ответ Польша подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА и обратилась к НАТО с запросом на активацию 4-й статьи Североатлантического договора. 13 сентября руководство НАТО запустило операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал операцию «одной из крупнейших в истории НАТО».

Подробности — в материале «Ъ» «НАТО тревожат чужие дроны».

Анастасия Домбицкая