Bloomberg: Дания усилит арсенал дронами и ракетами большей дальности

Правительство Дании закупит БПЛА и ракеты большей дальности в рамках усилий по укреплению своей обороноспособности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на премьер-министра страны Метте Фредериксен и министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

«Вместе с наземными системами ПВО Дания усиливает свою способность противодействовать угрозам с воздуха и угрозам вдали от Дании»,— говорится, в частности, в заявлении министра обороны. По его словам, решение о закупке ракет и дронов было принято по рекомендации военных. Решение о том, какие именно ракеты и дроны должны быть закуплены, будет принято в ближайшее время.

В свою очередь, премьер-министр заметила, что закупка такого рода вооружений отражает «смену парадигмы» для Дании, которая теперь концентрируется на закупке вооружений, притом что основная задача страны — избежать войны.

Ранее датские медиа сообщали о том, что руководство вооруженных сил Дании рекомендовало правительству закупить восемь наземных систем ПВО общей стоимостью 53 млрд крон (около $8,3 млрд). Это может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны.

Андрей Келекеев