«Газпром нефть» выступила за корректировку топливного демпфера

Механизм топливного демпфера требует доработки, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. По его мнению, правительство должно получить право приостанавливать обнуление демпфера в случае форс-мажора.

Демпферный механизм используют для предотвращения резких колебаний цен на топливо. Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизель. Он выплачивается только при условии, экспортная цена топлива выше внутрироссийской. Если оптовые цены на топливо растут слишком сильно и за месяц отклоняются более чем на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу, выплаты обнуляются.

«Иногда возникают такие ситуации, когда демпфер в принципе не может работать,— сказал господин Дюков на промышленно-энергетическом форуме TNF-2025 (цитата по ТАСС). — Пытаться уточнить демпфер так, чтобы учесть все возможные сценарии, это нереалистичная задача».

«Газпром-нефть» рассчитывает на принятие поправок о повышении порогов отсечения для выплат топливного демпфера с августа 2025 года. Речь идет об изменении допустимого уровня биржевой цены на топливо, после превышения которого нефтянки лишаются выплаты демпфера.

С этим предложением уже согласился Минфин. Замглавы ведомства Алексей Сазанов говорил, что допустимое отклонение цен на бензин будет увеличено с 10% до 20%, на дизтопливо — с 20% до 30%. Правительство обсуждает сроки реализации меры.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Топливо попало в горячий сезон».

