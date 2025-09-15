Минфин скорректирует топливный демпфер

Минфин поднимет порог допустимого отклонения фактических оптовых цен на топливо по формуле топливного демпфера сразу на 10% — до 20% по бензину и до 30% по дизельному топливу. Демпфер используют для контроля цен на топливо.

«Мы согласны с тем, что с учетом обстановки на рынке можно диапазон сразу сделать 20% по бензину и 30% по дизтопливу. При этом распространять это ретроспективно или нет, это надо решать исходя из ситуации с бюджетом. Соответственно, это решение будет приниматься руководством»,— сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).

«Интерфакс» со ссылкой на источники также пишет, что ведомство предложило не выплачивать демпфер за август. Один из собеседников агентства сказал, что вопрос предлагается решить в процессе работы над проектом бюджета на 2026-2028 годы.

Согласно Налоговому кодексу, демпфер не выплачивается, если оптовые цены на топливо растут слишком сильно и за месяц отклоняются более чем на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу. Размер установленных индикативных цен на бензин составляет 60,45 тыс. руб. за тонну, на дизель — 57,2 тыс. руб. за тонну.

