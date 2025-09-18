Глава СКР запросил доклад о травмировании ребенка на гимнастике в Магнитогорске

Председатель СКР Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о травмировании ребенка на занятии гимнастикой в Магнитогорске. Он потребовал доклад о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено в управлении СКР по Челябинской области по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», поводом стала публикация видеоролика в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». На нем тренер помогает воспитаннице выполнить растяжку, сильно оттягивая ее руки за спину. Почувствовав боль, ребенок попросил остановиться, однако преподаватель продолжила упражнение. К публикации также прикреплены фотографии спины девочки с вывихнутой лопаткой. Из-за травмы ей понадобилась медицинская помощь.

Доклад о результатах расследования представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Константин Правосудов.

Ольга Воробьева