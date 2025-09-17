В Челябинской области проверяют информацию о травмировании ребенка на гимнастике

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту публикации видео, на котором тренер травмировал ребенка во время занятия воздушной гимнастикой. Расследование ведется на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ведомства.

Видео было опубликовано в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». На нем тренер помогает воспитаннице выполнить растяжку, сильно оттягивая ее руки за спину. Почувствовав боль, ребенок попросила остановиться, однако преподаватель продолжила упражнение. К публикации также прикреплены фотографии спины девочки с вывихнутой лопаткой. Из-за травмы ей понадобилась медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ольга Воробьева