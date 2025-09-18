В Тюменской области обсуждают возможность введения турналога

В Тюменской области рассматривают возможность введения туристического налога. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

«Мы не ввели туристический налог с января текущего года, как ряд других регионов, но сейчас действительно обсуждается вопрос его целесообразности и необходимости. Поскольку пока дискуссия только идет и решение не принято, рано говорить, с какого числа и на каких условиях это будет»,— сказал господин Скворцов.

Он напомнил, что решение о введение налога принимается на муниципальном уровне. «Объектами туристического притяжения у нас прежде всего являются Тюмень и Тобольск, поэтому возможно, что он будет введен на этих территориях, однако решение пока на стадии обсуждения»,— заявил глава департамента.

Федеральная норма о возможности введения туристического налога регионами действует с 1 января 2025 года, муниципалитеты вправе сами принять решение о введении сбора, его ставке, льготных категориях. Из регионов УрФО этим правом воспользовались только в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области, где эту меру приняли 11 муниципалитетов, включая Екатеринбург. Поступления в городской бюджет за I квартал 2025 года составили 25 млн руб.

Анна Капустина, Тюмень