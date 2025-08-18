Финляндия выдала три разрешения на пересечение границы с Россией за два года

Финляндия в 2024 и 2025 годах выдала три разрешения на пересечение границы с Россией — два в РФ и одно в обратном направлении. Об этом сообщил представитель погранслужбы Финляндии Микко Каллинен, его слова приводит Yle. Граница между двумя странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.

Речь идет о КПП с финской стороны в пограничной зоне Северной Карелии. Данные по другим пунктам пропуска не уточняются. Yle поясняет, что для получения разрешения на пересечение границы необходимы особые основания, например, состояние здоровья.

Финская сторона стала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в целенаправленной отправке на границу просителей убежища. Россия обвинения отвергала. Газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники сообщает, что Финляндия может открыть границу не раньше конца 2025 года.