Лукашенко описал идеального сменщика на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с историками и экспертами, приуроченной ко Дню народного единства, заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха». Об этом сообщает БЕЛТА.

Господин Лукашенко отметил, что регулярно поднимает вопрос о смене лидера, чтобы общество постепенно привыкало к этой идее. Он подчеркнул, что за годы его правления страна привыкла к стабильности, но считает необходимым подготовить общество к возможной смене власти.

Президент также высказал мнение, что в нынешних условиях предпочтительнее мужчина, прошедший через серьезные испытания. Несмотря на уважение к женщинам, господин Лукашенко считает, что возлагать на них столь тяжелую ношу сейчас нецелесообразно. Он добавил, что работа президента связана с огромной ответственностью и требует полной отдачи, а не каждый человек способен справиться с этой миссией.

Особое внимание президент уделил роли Всебелорусского народного собрания, которое, по его мнению, выполняет функцию сдерживающего механизма. Лукашенко уверен, что этот орган невозможно использовать в интересах одного человека, и его деятельность станет важным шагом к демократизации.