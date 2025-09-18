ОФЗ не нашли фиксированного спроса

Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы по размещению ОФЗ оказались одними из худших в этом году. Спрос и объем размещения рухнули до минимумов за полгода, при этом ставки выросли до значений двухмесячной давности, превысив 14,5% годовых. Из-за возросшей неопределенности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ инвесторы неохотно покупают облигации с постоянным купоном. В сложившихся условиях корпоративные заемщики переходят на размещение облигаций с купоном плавающим.

На аукционах 17 сентября по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном совокупный спрос составил лишь 81,6 млрд руб., минимальное значение за полгода. Причем по сравнению с аукционами недельной давности спрос упал почти в два раза (см. “Ъ” от 1 сентября). В последние месяцы объем заявок стабильно превышал 100 млрд руб., а в отдельных случаях достигал 240–280 млрд руб.

При этом и Минфин не стал проявлять гибкость и, как на предыдущих аукционах, отсек значительную часть спроса. В итоге объем размещения составил всего 44,3 млрд руб., минимальный результат с начала апреля. Из этого объема на одиннадцатилетние ОФЗ пришлось почти 39 млрд руб., а доля удовлетворенных заявок достигла 64,7%. При этом средневзвешенная доходность впервые с середины июля поднялась выше 14,5% годовых, в августе облигации аналогичной срочностью размещались с доходностью ниже 14% годовых. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении данного выпуска премия к вторичному рынку составила 7 базисных пунктов (б. п.), по более длинному, восьмилетнему выпуску (14,18% годовых) — 10 б. п.

Основной причиной низкого спроса стало решение Банка России снизить ключевую ставку не на 2 процентных пункта (п. п.), как ожидало большинство участников рынка, а лишь на 1 п. п. (см. “Ъ” от 13 сентября). Более того, на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор рассматривал лишь два сценария — снижение ставки на 1 п. п. либо сохранение ее на неизменном уровне. «Регулятор также заявил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий»,— указывает Александр Ермак.

В итоге на вторичном рынке прошли масштабные продажи. С пятницы индекс гособлигаций RGBI упал на 1,4% и вернулся к значениям конца июля. «Рынок остудило не столько решение ЦБ по ставке, сколько комментарии по итогам заседания, поскольку они уменьшают вероятность более существенного снижения ставки на конец года, до 14%, что ожидали некоторые участники рынка»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко. В результате, по его словам, «видим рост неопределенности как в части бюджетных рисков, так и в геополитике и ответное снижение спроса на облигации с фиксированным купоном».

Пострадал и корпоративный сегмент рынка. Индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS опустился за четыре дня на 0,5%, до 185 пунктов. Несмотря на менее сильное снижение, участники рынка отмечают возросшее предложение со стороны таких заемщиков облигаций с переменным купоном. В понедельник «Аэрофлот» закрыл книгу заявок на флоатер объемом 30 млрд руб. В среду аналогичные бумаги предложили «Ростелеком» (15 млрд руб.) и «Газпром капитал» (40 млрд руб.). «Инвесторы стали менее охотно брать на себя процентный риск, и интерес снова стал смещаться в сторону флоатеров»,— констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В сложившихся условиях участники рынка ожидают роста выпусков таких бумаг. До конца недели такие бумаги предложат «Атомэнергопром» (30 млрд руб.) и «Дом.РФ» (20 млрд руб.). В летние месяцы такие облигации тоже размещались, но сделки были единичными. Впрочем, пока доминирования таких бумаг на первичном рынке аналитики и управляющие не ждут. «После заседания ЦБ прошло слишком мало времени, чтобы можно было говорить о каких-либо существенных изменениях в предпочтениях инвесторов. Негативный для рынка облигаций пересмотр бюджета пока еще не является базовым сценарием»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов. По его мнению, в текущей ситуации больший интерес будут представлять инструменты денежного рынка — репо и краткосрочные ОФЗ с плавающим купоном. При этом флоатеры станут предпочтительным инструментом при фундаментальном пересмотре перспектив движения ключевой ставки.

Виталий Гайдаев