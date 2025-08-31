Бумага все стерпит

Первое полугодие 2025 года оказалось крайне успешным для сегмента высокодоходных облигаций: объем привлечений составил почти 47 млрд руб. Это сопоставимо с результатом за весь 2024 год, однако, несмотря на оживление на рынке, инвесторы обеспокоены участившимися дефолтами и требуют более высокую премию за риск.

После спада во втором полугодии 2024 года, произошедшего на фоне роста ключевой ставки до 21%, в первом полугодии 2025-го на рынке высокодоходных облигаций (ВДО; облигации с кредитным рейтингом от BBB и ниже или без рейтинга) произошло заметное оживление. Согласно исследованию инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», по итогам шести месяцев на первичном рынке эмитенты ВДО привлекли рекордные 47 млрд руб., что более чем в 1,6 раза превышает результат аналогичного периода 2024 года, который был рекордным для данного сегмента рынка и сопоставим с показателем за весь прошлый год.

Однако, если в первом полугодии 2024 года большую часть облигаций занимали бумаги с рейтингом В, то в 2025 году значительную долю выпусков составляли эмитенты с рейтингом ВВВ. «Компании рейтинговой группы B вынуждены решать большей частью операционные вопросы, направленные на налаживание бизнес-процессов в условиях экономических перипетий на рынке. Увеличивать и без того свойственную "бишкам" высокую долговую нагрузку опасно, риски дефолтов высокие»,— отмечают аналитики «Юнисервис Капитала».

Первый квартал был успешным для всего долгового рынка в целом.

По оценке “Ъ”, за шесть месяцев корпоративные заемщики, включая банки, разместили облигации на общую сумму, превышающую 4,2 трлн руб., что более чем вдвое выше показателя аналогичного периода 2024 года и лучший результат для данного периода времени за всю историю рынка.

Росту долгового рынка способствовало завершение цикла повышения ключевой ставки ЦБ. В декабре 2024 года, вопреки ожиданиям большинства участников рынка, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что было воспринято инвесторами и эмитентами как сигнал о начале цикла снижения ставки. Эффект усиливало снижение доступности банковских кредитов из-за ужесточения нормативов. Это сразу отразилось на первичном рынке не только эмитентов первого, второго и третьего эшелонов, но и ВДО. Как отмечает управляющий директор департамента рынков капитала Совкомбанка Денис Козлов, основная активность пришлась на первый квартал, уже во втором квартале объем размещений ВДО снизился на 17% квартал к кварталу, так как эмитенты стали придерживать новые выпуски в ожидании еще большего снижения ставки.

При этом на рынке сложилась уникальная ситуация: на фоне снижения ставок произошло сильное увеличение премии за риск сегмента ВДО. По оценке «Юнисервис Капитала», медианная доходность новых выпусков опустилась в первом полугодии в зависимости от рейтинга эмитента на 4,75–7,6 п. п., до 28,6–32,9%. При этом спред к доходности двухлетних ОФЗ вырос 5,2–9 п. п., до 8,75–15 п. п. «Расширение спредов в сегменте ВДО отражает переориентацию инвесторов на надежные облигации с целью фиксации в них высоких ставок на длительный срок с приемлемым уровнем риска»,— отмечают аналитики инвесткомпании. Высокие премии за риски — это и реакция рынка на участившиеся в этом году дефолты. По итогам рассмотренного периода аналитики насчитали 17 фактических дефолтов (без учета технических) на общую сумму 5,3 млрд руб. Годом ранее было лишь два дефолта на 1,3 млрд руб.

Во втором полугодии участники рынка ждут дальнейшего роста размещений ВДО, чему будут способствовать шаги Банка России по снижению ключевой ставки.

В июле регулятор снизил ставку на 2 п. п., до 18%, в сентябре аналитики ждут снижения до 16%. «На фоне дальнейшего снижения ставок на рынке интерес розничных инвесторов, толерантных к высокому кредитному риску и нацеленных на абсолютную доходность, может способствовать росту спроса на выпуски сегмента ВДО»,— говорит начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

Несмотря на смягчение кредитных условий, аналитики ждут дальнейшего роста числа дефолтов, а потому советуют обращать внимание на высокие риски таких инвестиций. По словам Дениса Козлова, факторы, которые привели к дефолтам в первом полугодии, пока не исчезли — снижение потребительского спроса и инвестиционной активности, падение автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, возрастающий объем неплатежей, высокие процентные платежи. «На фоне замедления экономики предпочтение следует отдавать эмитентам категории Investment Grade с устойчивым финансовым положением и длинными выпусками с фиксированной доходностью»,— заключает управляющий активами УК «Дженерал-Инвест» Димитрий Резепов.

Виталий Гайдаев