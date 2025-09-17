Теннисистки Андреева и Шнайдер удостоены государственной награды

Президент России Владимир Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Это следует из соответствующего указа главы государства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Теннисистки удостоены награды «за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу». Также медалью награжден президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин.

На Олимпиаде 2024 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в женском парном разряде. Их медаль стала единственной для российских спортсменов, выступивших на Играх в нейтральном статусе. Также в 2025 году они стали победительницами двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) — в Брисбене и Майами.

Мирре Андреевой 18 лет. Она занимает пятое место в мировом рейтинге. Теннисистка является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде.

19-й ракетке мира Диане Шнайдер 21 год. На ее счету пять побед на турнирах WTA.

Таисия Орлова