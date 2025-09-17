Handelsblatt: ЕC хочет ограничить выдачу виз россиянам в 19-м пакете санкций

Еврокомиссия может включить в 19-й пакет антироссийских санкций единые для стран ЕС правила по выдаче виз россиянам. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники. По их словам, единые правила усложнят процесс получения виз гражданами РФ и не позволят странам вроде Франции и Греции обрабатывать больше заявок.

В 19-й пакет санкций, по данным Handelsblatt, также войдут меры против банков и НПЗ стран, закупающих российскую нефть. В первую очередь ограничения могут коснуться предприятий Индии и Китая. Отдельно европейские страны планируют настаивать на ускорении отказа от российских энергоресурсов.

Изначально новый пакет санкций должны были представить 15 сентября. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен была обозначена новая дата — 19 сентября.

Как ЕС ужесточает порядок выдачи виз для россиян — в материале «Ъ FM».