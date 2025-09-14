Шенгену дописывают условия

Страны Евросоюза ужесточают выдачу виз россиянам. В посольстве Германии в Москве рассказали телеканалу RTVI, что контроль за получением шенгена был усилен и граждане РФ должны готовиться к более длительному и тщательному рассмотрению заявлений. Причем выдавать визы в упрощенном порядке власти страны прекратили еще в 2022-м из-за санкций Евросоюза против России. Ранее генеральное консульство Испании приостановило прием документов на шенген. Причины такого решения, а также сроки возобновления работы не называются. По данным турагентств, записи на долгосрочные визы пропали минимум на месяц вперед.

Вскоре все страны ЕС введут дополнительные ограничения для россиян, которые хотят оформить шенген, считает руководитель консалтинговой компании «Таконта», эксперт по оформлению вида на жительство и виз в Евросоюзе Андрей Тютюнник: «Есть силы, которые хотят, чтобы этот опыт распространился на все страны. Всегда в первую очередь это касается туристических и бизнес-виз. Вот они будут ограничены, и дальше станет возможной выдача только внутренних виз под туристические цели, тоже конкретные. Сейчас отказы следуют в том случае, если у чиновника, который рассматривает документы, есть сомнения по поводу целей поездки, бронирования билетов, отелей или причинах вызова со стороны приглашающих.

Если раньше было достаточно представить какие-то бумаги с печатью, подписью или в электронном виде, то сейчас все это просто будет проверяться более подробно. Но это уже, в общем-то, многие страны делают. Единственное, испанскую визу не так сложно было получить.

Но до последнего момента, конечно, какие-то способы находиться в ЕС будут оставаться. Евросоюз говорит, что не может запретить в принципе выдавать шенгенские визы. Так могут поступить некоторые страны по своей инициативе. Государства Прибалтики, в частности, прикрывали свои посольства, но Евросоюз такую установку не может дать. Вместе с тем визы будут абсолютно случайным и очень подробным образом выдаваться. Так что будут прецеденты, скандалы. Вообще надо заранее это все готовить. Если вы хотите получить визу, то следует за полгода собирать документы, потому что все меняется. Попробуйте сейчас какие-то требования выполнить по доказыванию, что вы сможете своими счетами пользоваться в Евросоюзе, либо встречающая сторона должна давать финансовые гарантии И, скорее всего, в стоп-листе окажутся все, кто связан с политикой, госаппаратом или армией».

Издание Politico пишет со ссылкой на источники, что Евросоюз в декабре представит рекомендации по ужесточению визового режима. Они коснутся граждан России и других стран, которые Брюссель считает враждебными. В прошлом году россияне получили более 0,5 млн шенгенских виз, что на четверть больше по сравнению с 2023-м. Почти все они были оформлены для туристических целей. В этом году европейское направление стало еще популярнее, но ситуация уже начинает меняться, рассказала пиар-аналитик туроператора «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко: «Мы отмечаем рост спроса на отдых в Европе на 30% относительно 2024-го. Также в этом году увеличилось количество тех стран, в которых клиенты компании планируют побывать, и тех, в которые уже съездили.

В топе спроса, конечно же, традиционно Италия, Франция, Кипр и Греция. Что касается визовых формальностей, то для туроператоров в Москве и регионах сейчас доступна подача документов на шенгенскую визу в Грецию и Венгрию.

За период с 1 января 2025-го по текущий момент в "Русском экспрессе" было зафиксировано менее 0,2% отказов в шенгене. Из основных причин — ранее был отказ в визе или несоответствие цели визита заявленной. В связи с последним ужесточением визовой политики со стороны европейских стран и завершением пляжного сезона в регионе некоторые туристы, планировавшие отправиться в экскурсионный отдых, но еще не забронировавшие туры, могут отдать предпочтение другим направлениям, например, воспользоваться прекрасной возможностью посетить без визы материковую часть Китая».

Прежде немецкое агентство DPA сообщало со ссылкой на источники, что правительство Германии намерено добиться ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам. По словам собеседников агентства, такой пункт может появиться в 19-м пакете санкций Евросоюза против Москвы. Перечень новых ограничительных мер Брюссель представит уже в ближайшие дни.

Никита Путятин