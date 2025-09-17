Бой блогера Джейка Пола и боксера Джервонты Дэвиса не состоится
Организаторы боя между YouTube-блогером Джейком Полом и обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (в весе до 61,2 кг) Джервонтой Дэвисом отозвали заявку на его проведение. Об этом сообщает USA Today.
Бой должен был состояться 15 ноября в Атланте (штат Джорджия). По данным источника, компания Most Valuable Promotions (MVP), которая выступает организатором поединка, отозвала запрос на его проведение. Комиссия по спорту и развлечениям штата Джорджия отказала MVP в отмене правила, регламентирующего вес боксеров. На момент последнего боя вес Пола составлял около 90 кг, Дэвиса — 60 кг.
Выставочный поединок должен был транслировать стриминговый сервис Netflix. В прошлом году платформа в прямом эфире показала бой Джейка Пола с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Единогласным решением судей победу одержал Пол. Поединок собрал на Netflix более 108 млн зрителей, что стало самым транслируемым спортивным событием в истории.
Джервонте Дэвису 30 лет. В его активе 30 побед (28 нокаутом) и ни одного поражения, один бой завершился вничью. 28-летний Джейк Пол одержал 12 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.