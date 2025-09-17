Врачи БСМП успешно прооперировали получившего выстрел в лицо ростовчанина

В Ростове-на-Дону врачи больницы скорой медицинской помощи успешно прооперировали молодого человека, которому выстрелили в лицо. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пуля пробила верхнюю губу, разрушила верхнюю челюсть, повредила ротовую полость и застряла глубоко в тканях рядом с лицевым нервом и крупным венозным сплетением. Хирурги извлекли пулю и восстановили челюсть с помощью специальных пластин-шин.

Врачам удалось сохранить функции челюстно-лицевой области. В настоящий пациент продолжает лечение.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что накануне 22-летний местный житель подрезал водителя мотоцикла. Между участниками дорожного движения произошел конфликт, во время которого неизвестный выстрелил из травматического оружия в сторону пострадавшего.

Константин Соловьев