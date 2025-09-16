Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове полицейские разыскивают стрелявшего в студента

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, стрелявшего в студента в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Полицейские установили, что 22-летний местный житель на своем транспортном средстве подрезал водителя мотоцикла. Между ними произошел конфликт, во время которого фигурант выстрелил из травматического оружия в сторону пострадавшего.

Студент госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все