В Ростове полицейские разыскивают стрелявшего в студента

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, стрелявшего в студента в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Полицейские установили, что 22-летний местный житель на своем транспортном средстве подрезал водителя мотоцикла. Между ними произошел конфликт, во время которого фигурант выстрелил из травматического оружия в сторону пострадавшего.

Студент госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн