В Ростове полицейские разыскивают стрелявшего в студента
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, стрелявшего в студента в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
Полицейские установили, что 22-летний местный житель на своем транспортном средстве подрезал водителя мотоцикла. Между ними произошел конфликт, во время которого фигурант выстрелил из травматического оружия в сторону пострадавшего.
Студент госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.