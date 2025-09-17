Защита Гуцул опасается затягивания решения по апелляции до трех лет
Адвокаты главы Гагаузкой автономии Евгении Гуцул предполагают, что апелляционная палата может задержать ее дело на срок до трех лет. Все это время политик будет сидеть в тюрьме, отметил адвокат Гонсало Бойе. Он указал на несправедливость этой ситуации.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул (в центре)
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Как это согласуется с европейским правом? ... Заключение под стражу должно быть исключением... Нет риска побега, нет риска уничтожения доказательств»,— сказал господин Бойе на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
В начале августа молдавский суд приговорил госпожу Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд постановил, что она систематически получала в России деньги для финансирования партии «Шор». Политик отвергла все обвинения. Ее адвокаты обжалуют приговор в Апелляционной палате Кишинева.
