Путин обсудил с Моди свой визит в Индию в декабре
Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди провели телефонный разговор. Они обсудили подготовку визита российского президента в Индию в декабре, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Главы государств также подняли вопросы международной повестки, в том числе ситуацию вокруг Украины. Кроме того, во время телефонного разговора Владимир Путин поздравил Нарендру Моди с 75-летием. Утром на сайте Кремля было опубликовано официальное поздравление премьер-министру.