Путин созвонился с Моди и поздравил его с 75-летием

Президент России Владимир Путин рассказал, что провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский президент лично поздравил господина Моди с 75-летием, утром он отправил индийскому премьеру поздравительную телеграмму.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Справа налево: первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров, министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наредндра Моди во время переговоров

«В современной истории, новейшей истории, точнее, еще со времен Советского Союза, затем и во времена новой России, отношения между Индией и Россией носят исключительно доверительный, дружеский характер и, безусловно, надпартийный»,— сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

В последний раз Владимир Путин и Нарендра Моди встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае 1 сентября. Тогда главы они около часа общались в Aurus российского президента по пути к месту двусторонней встречи.