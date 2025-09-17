Путин поздравил Моди с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 75 лет. Глава государства отметил, что под руководством господина Моди Индия добилась «впечатляющих достижений».

Нарендра Моди и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня»,— написал Владимир Путин в поздравительной телеграмме (цитата по сайту Кремля).

В последний раз Владимир Путин и Нарендра Моди встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае 1 сентября. Тогда главы двух государств около часа общались в Aurus российского президента по пути к месту двусторонней встречи. Агентство Bloomberg сообщало, что из-за этой задержки расписание мероприятий ШОС пришлось изменить.