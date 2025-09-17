Аэропорт Тамбова возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова были отменены в 16:19. Всего они действовали 54 минуты. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения были введены в связи с обеспечением безопасности полетов. В предыдущий раз тамбовский аэропорт закрывали ночью 9 сентября с 1:01 до 6:37.

Все аэропорты Черноземья закрыли после начала специальной военной операции. Однако в мае 2022 года после переговоров бывшего губернатора Максима Егорова с федеральными властями Тамбов стал первым городом в центральной и южной России, возобновившим авиасообщение с Москвой.

О ситуации в аэропортах макрорегиона после их закрытия — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова