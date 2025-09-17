В Госдуме предложили отменить отработку для студентов-стоматологов и фармацевтов

Предлагаемую в рамках реформы трехлетнюю отработку с наставником после окончания медицинского университета следует исключить для нескольких категорий выпускников. С таким предложением выступил думский комитет по охране здоровья, сообщает РБК.

Предлагается освободить от отработки выпускников фармацевтических специальностей и стоматологов, а также студентов с ограниченными возможностями здоровья. Также в комитете считают, что следует сократить сроки наставничества до двух лет для молодых врачей, которые поедут работать в села, районы Крайнего Севера и Дальневосточного федерального округа, в Арктическую зону и новые регионы.

В комитете предложили закрепить приоритетное право зачисления в медицинские колледжи абитуриентов, которые заключили целевой договор на этапе поступления в учебное заведение.

В конце августа Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования. По задумке, при отказе от отработки учащиеся медицинских вузов и колледжей будут обязаны выплатить компенсацию в тройном размере стоимости обучения.