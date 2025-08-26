Миндрав хочет тройную компенсацию при отказе студентов-медиков от отработки

Минздрав предлагает сделать целевыми все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования. За отказ от отработки ведомство хочет обязать студентов платить компенсацию в тройном размере. Предлагаемые изменения содержатся в разработанном ведомством проекте закона.

В случае нарушения положений договора учащийся будет обязан выплатить компенсацию в размере суммы, затраченной на его подготовку, а также штраф в двукратном размере компенсации. Аналогичные условия будут у выпускников по программам среднего профессионального медицинского образования, пояснили в пресс-службе министерства.

По окончании обучения студенты-целевики смогут отказаться от отработки только при условии заключения целевого договора с тем же заказчиком. Как правило, в роли заказчика выступают региональные минздравы или медорганизации. Кроме того, Минздрав предлагает обязать выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ в течение трех лет работать под руководством наставника.

Как выяснил «Ъ», к концу июля законопроект Минздрава об обязательной трехлетней отработке для студентов медицинских колледжей и университетов получил более тысячи негативных отзывов. Студенты, выпускники вузов, медицинские работники считают, что инициатива нарушает трудовое законодательство, Конституцию, ограничивает права и свободы граждан, а также фактически устанавливает механизм «принудительного заключения договора о целевом обучении».

Подробности — в материале «Ъ» «Отработку недоработали».