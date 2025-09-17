Юрия Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова пройдут 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Начало церемонии назначено на 12:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Ленсовета.

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Панихида состоялась 23 августа в Театре имени Пушкина. Проститься с Юрием Бутусовым пришли сотни людей, церемония длилась более трех часов. У зданий московских театров, в которых идут спектакли режиссера, поклонники организовали стихийные мемориалы.

Юрий Бутусов утонул в Черном море 9 августа, когда отдыхал в Болгарии с семьей. Тело режиссера кремировали. Ему было 63 года.

