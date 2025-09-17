Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрия Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны театрального режиссера Юрия Бутусова пройдут 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Начало церемонии назначено на 12:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Ленсовета.

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Панихида состоялась 23 августа в Театре имени Пушкина. Проститься с Юрием Бутусовым пришли сотни людей, церемония длилась более трех часов. У зданий московских театров, в которых идут спектакли режиссера, поклонники организовали стихийные мемориалы.

Юрий Бутусов утонул в Черном море 9 августа, когда отдыхал в Болгарии с семьей. Тело режиссера кремировали. Ему было 63 года.

Подробнее о прощании с Юрием Бутусовым — в репортаже «Ъ» «Мы все здесь бутусовцы».

Фотогалерея

«Театр — это ручная, штучная работа»

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997) &lt;br> На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

