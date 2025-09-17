«Челси» возглавил рейтинг CIES по расходам на комплектование состава

Международный рейтинг спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футбольных клубов, выделивших больше всего средств на трансферные выплаты на приобретение действующих игроков основного состава. Перечень опубликован на сайте организации. При подсчетах учитывались выплаты за постоянные переходы и по арендным соглашениям.

Всего в рейтинге представлено 100 клубов. Согласно данным CIES, больше всего средств на потратил лондонский «Челси» — €1,3 млрд. Самым дорогим приобретением команды стал эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо (€134 млн). В тройку лидеров вошли английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» — €1,128 млрд и €1,071 млрд соответственно.

Остальной топ-10 перечня выглядит следующим образом:

4. «Ливерпуль» (Англия) — €1,065 млрд,

5. «Арсенал» (Англия) — €1 млрд,

6. «Тоттенхем» (Англия) — €974 млн,

7. ПСЖ (Франция) — €873 млн,

8. «Реал Мадрид» (Испания) — €854 млн,

9. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — €816 млн,

10. «Атлетико Мадрид» (Испания) — €572 млн.

Также CIES включил в рейтинг три российских клуба. Петербургский «Зенит», потративший на усиления €203 млн, расположился на 49-й строке. Московские «Спартак» (€139 млн) и «Динамо» (€85 млн) заняли 68-е и 85-е места.

Среди неевропейских клубов больше всего средств потратил саудовский «Аль-Хиляль» (19-е место, €451 млн).

Таисия Орлова