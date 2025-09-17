Техасский университет исключил студента за пародию на смерть Чарли Кирка

Студент Университета штата Техас был отчислен из-за пародии на смерть правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает The Texas Tribune. Имя студента не уточняется.

Согласно видеозаписи из соцсетей, студент стоял в толпе, затем схватился за шею и назвал себя «Чарли Кирком». Затем он залез на постамент статуи, снова хлопнул себя по шее и театрально упал. Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал немедленно исключить студента из вуза. «Такое поведение не принято в наших школах... Издевательство над убийством должно иметь последствия»,— написал глава штата в X.

Президент университета Келли Дамфусс через шесть часов после заявления господина Эбботта сообщил, что молодой человек «больше не является студентом» учебного заведения. «Я не потерплю в кампусе высмеивающего поведения, а также пропагандирующего насилие»,— заявил господин Дамфусс.

Чарли Кирк был убит 10 сентября во время выступления перед студентами Университета долины Юта. Власти обвиняют в убийстве 22-летнего Тайлера Робинсона.

