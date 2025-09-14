США задумались о смерти

Президент США Дональд Трамп и губернатор Юты Спенсер Кокс настаивают, что подозреваемого в убийстве 31-летнего кумира консервативной молодежи Чарли Кирка надо приговорить к смертной казни. Оба республиканца, как и другие их однопартийцы, обвиняют в случившемся «радикальных левых» и в целом возлагают ответственность за возросшее напряжение в обществе на своих политических оппонентов. По словам господина Кокса, «совершенно ясно», что подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон — «глубоко напичканный левой идеологией» человек. При этом опросы показывают, что радикализация общества происходит на обоих флангах американской политики и за последние 15 лет достигла небывалого размаха.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) отложил все дела, чтобы вместе со своей супругой Ушей Вэнс (в центре) и вдовой Чарли Кирка Эрикой на борту президентского самолета сопроводить тело погибшего из Юты в Аризону

Фото: Ross D. Franklin / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) отложил все дела, чтобы вместе со своей супругой Ушей Вэнс (в центре) и вдовой Чарли Кирка Эрикой на борту президентского самолета сопроводить тело погибшего из Юты в Аризону

Убийство Чарли Кирка, случившееся 10 сентября в Юте во время его выступления перед местными студентами, настолько потрясло Америку, что уже несколько дней остается ключевой темой всех обсуждений и новостей в США. Если в первые часы после гибели консервативного активиста большинство политиков и общественных деятелей были заняты выражением соболезнований и осуждением политического насилия, то теперь акцент сместился на поиск виновных. Причем виновных не только в плане непосредственных исполнителей преступления, но и в более общем смысле.

С первым правоохранительные органы США, похоже, справились. Предполагаемый стрелок спустя 33 часа после преступления был задержан. Им оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, которого властям, судя по сообщениям в СМИ, сдал собственный отец. Несмотря на то что следствие еще далеко не закончено, мало у кого возникают сомнения в виновности господина Робинсона.

Видимо, поэтому видные представители Республиканской партии не считают нужным дожидаться вердикта суда или хотя бы итогов расследования и делятся мнением, какое наказание должен понести преступник. Наибольшую активность в этом вопросе проявляют Дональд Трамп и губернатор Юты Спенсер Кокс.

Комментируя задержание Тайлера Робинсона в эфире консервативного канала Fox News, Трамп заявил: «Он будет признан виновным, как я полагаю, и надеюсь, что он получит смертную казнь».

Господин Кокс и вовсе заговорил о смертной казни для убийцы Чарли Кирка еще до того, как полиции удалось задержать настоящего подозреваемого. «Кто бы это ни сделал, мы найдем вас. Мы будем судить вас и привлечем по всей строгости закона. Просто хочу напомнить, что в штате Юта по-прежнему применяется смертная казнь»,— сказал губернатор.

На следующий день — все еще до поимки Тайлера Робинсона — Спенсер Кокс развил мысль и признался, что местные прокуроры уже работают над основаниями, которые позволят «добиваться смертной казни по этому делу». «И это произойдет»,— пообещал республиканец.

Несмотря на всю серьезность совершенного преступления и его последствия, включая риски дестабилизации в стране, в американских СМИ стали появляться комментарии юристов, адвокатов и бывших прокуроров, которые выражают опасения в связи с подобными суждениями политиков.

Юристы напоминают, что в США на всех распространяется презумпция невиновности, и пока суд не вынес соответствующее решение, человек считается невиновным.

К тому же Тайлер Робинсон еще даже не получил статус обвиняемого — местные прокуроры собираются выдвинуть обвинения только во вторник, 16 сентября.

Таким образом, призывы Дональда Трампа и Спенсера Кокса приговорить Тайлера Робинсона к смертной казни могут помешать этому свершиться, предупреждают юристы. Дело в том, что адвокаты подозреваемого, вероятнее всего, постараются использовать комментарии политиков для защиты своего подопечного, выставив их как давление и вмешательство в дела правосудия. Примечательно, что генеральный прокурор Юты Дерек Браун отказался подтверждать намерения обвинения добиваться смертной казни для господина Робинсона.

Еще одним элементом, который защита Тайлера Робинсона наверняка попытается использовать в своих целях, стала публикация магшота — фотографии подозреваемого, сделанной полицией во время ареста. Дело в том, что с 2021 года магшоты в Юте относятся к категории «защищенных данных» и их публикация запрещена, чтобы обеспечить обвиняемым право на справедливое судебное разбирательство. Тем не менее администрация губернатора Юты решила сделать исключение в случае господина Робинсона. По мнению юристов, подобные шаги ошибочны, так как усложняют ситуацию и позволяют защите заявить о предвзятом рассмотрении данного дела.

Между тем в поиске виновных в преступлении не в прямом, а в более общем смысле многие республиканцы вслед за Дональдом Трампом и Спенсером Коксом возлагают ответственность за разгул насилия на политической почве на демократов, или, точнее, на «радикальных левых».

В частности, президент США заявил, что проблема заключается в «левых радикалах, которые ужасны и хотят, чтобы мужчины участвовали в женском спорте, а границы были открыты». Затем в интервью NBC News он отметил, что хотел бы «исцеления» нации, но страна имеет дело «с радикальной левой группой сумасшедших».

Примечательно, что спустя считаные минуты после стрельбы в Чарли Кирка в консервативных СМИ завирусился слух, будто преступник был членом Демократической партии. Естественно, в тот момент никто ничего знать не мог о политических предпочтениях стрелка.

Теперь, после задержания Тайлера Робинсона, губернатор Спенсер Кокс заявил: «Нам и следователям совершенно ясно, что этот человек был глубоко напичкан левой идеологией».

При этом, как выяснили СМИ, господин Робинсон вырос в республиканской семье и был зарегистрирован как независимый избиратель, к тому же ни разу не голосовавший на выборах. Впрочем, это, конечно, вовсе не означает, что ему не были близки левые идеи. Судя по информации в СМИ, в политическом плане у Тайлера Робинсона были серьезные расхождения с родителями.

Так или иначе, небывалый общественный раскол в США подтверждают цифры. Так, по данным опроса NBC News от 2010 года, «очень негативно» к Демократической партии относились 50% республиканцев, а к Республиканской партии — 40% демократов. Аналогичный опрос, проведенный в марте 2025 года, показал, что за 15 лет враждебное восприятие друг друга по принадлежности к разным политическим лагерям резко выросло. Сейчас 69% демократов «крайне негативно» воспринимают республиканцев, а 70% республиканцев таким же образом относятся к демократам. Столь неутешительный тренд, по мнению экспертов, благоприятствует разгулу насилия.

Тем временем эксперты отмечают, что убийство Чарли Кирка — серьезный удар по Республиканской партии из-за его исключительных организаторских способностей и умения зажигать аудиторию. Однако, как заверила вдова убитого Эрика Кирк, дело мужа будет продолжено. «Те, кто ответственен за убийство моего мужа, не понимают, что они совершили. Движение, созданное моим мужем, не умрет. Оно не умрет. Я не позволю этому случиться»,— пообещала госпожа Кирк, выступая в Аризоне, в штаб-квартире основанной Чарли Кирком организации Turning Point USA.

