Испания планирует бойкотировать «Евровидение» в случае участия Израиля

Государственная вещательная компания Испании — RTVE — планирует бойкотировать конкурс «Евровидение-2026» в Вене, если в нем примет участие представитель Израиля. Такое решение было принято по итогам прошедшего 16 сентября заседания Административного совета вещателя. Тем самым Испания стала первой из стран так называемой большой пятерки конкурса «Евровидение» (в нее входят еще Британия, Франция, Италия и Германия), решившей бойкотировать мероприятие. Ранее о бойкоте конкурса в случае участия Израиля заявили Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения.

Испания вместе с Британией и Швецией — единственные страны—члены «Евровидения», участвовавшие во всех конкурсах за все время их существования. Нынешнее решение RTVE рассматривается экспертами как еще один признак углубления кризиса в отношениях между этой страной и Израилем.

Ранее антиизраильские протестующие сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании» из-за участия в ней израильской команды. При этом о поддержке протестов заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. «Наше уважение и признание спортсменам, наше восхищение испанскому народу, который протестует по справедливым причинам, таким как Палестина»,— отметил он. В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар называл господина Санчеса «лжецом» и «позором Испании» за его активную антиизраильскую позицию.

Андрей Келекеев