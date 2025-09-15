Глава израильского МИДа назвал премьера Санчеса «позором Испании»

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в своем аккаунте в сети X, что премьер-министр Испании Педро Санчес способствовал разжиганию антиизраильских протестов в стране.

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

«Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы "остановить Израиль". Сегодня он поощрял демонстрантов выходить на улицу. Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта"»,— написал господин Саар. Педро Санчес и его правительство — «позор Испании», добавил израильский министр.

14 сентября более 100 тыс. протестующих, вышедших на демонстрацию в поддержку Палестины в Мадриде, сорвали финал велогонки «Вуэльта Испании», заняв часть трассы. Ранее протестующие несколько раз нарушали ход трехнедельной гонки из-за участия в ней израильской команды. Тогда Педро Санчес заявил: «Наше уважение и признание спортсменам, наше восхищение испанскому народу, который протестует по справедливым причинам, таким как Палестина».

Также на прошлой неделе господин Санчес сказал: «У Испании, как вы знаете, нет ядерной бомбы, авианосцев или крупных запасов нефти. В одиночку мы не можем остановить израильское наступление. Но это не значит, что мы не будем пытаться».

Яна Рождественская