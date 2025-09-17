«Автомобиль обещает быть эксклюзивным не только внешностью»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о модели, возродившей французскую марку.

Вероятно, стоит согласиться с теми, кто говорит, что у европейского автопрома нет будущего. Что во всем, что касается массовых автомобилей, с китайскими марками будет конкурировать чрезвычайно сложно. И выживут лишь те компании, которые смогут предложить рынку эксклюзивный дорогой товар, с харизмой и хорошим именем. Именно потому «китайцы» и скупают по всему миру звучные имена «с историей». Но, к счастью, не все им достается.

Например, французская марка Delage. Она была учреждена в 1905 году, и в первой четверти XX века прославилась своими представительскими и спортивными автомобилями. В конце 1920-х болиды Delage выиграли не одно Гран-при, оставляя позади Bugatti и других именитых соперников. С выпуска последней машины марки прошло уже 70 лет, но слава Delage была настолько велика, что группа французских олигархов решила марку возродить, и это им удалось.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что первый гиперкар Delage D12 торжественно прибыл к своему покупателю в США. Автомобиль позиционируется как наиболее близкий к машине «Формулы-1» гиперкар среди серийных и допущенных для поездок по дорогам общего пользования. Мест под откидывающимся вверх колпаком всего два, причем пассажир сидит позади водителя. Delage D12 оснащен гибридной силовой установкой, основу которой составляет бензиновый атмосферный V12. Атмосферный не в том смысле, в котором многие привыкли это слово употреблять, а в смысле без наддува. Мощность установки — 1,1 тыс. л.с. Разгон до «сотни» занимает две секунды. Максимальная скорость — 360 км/ч. Производство автомобилей ведется на предприятии во Франции недалеко от гоночной трассы «Формулы-1» Маньи-Кур.

Автомобиль обещает быть эксклюзивным не только своими внешностью и техническими характеристиками, но и тем, что очень немногие смогут его купить. Тираж гиперкара составит всего три десятка штук. А цена Delage D12 начинается от €2 млн.

Дмитрий Гронский