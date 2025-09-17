Бывшего адвоката Игоря Стрелкова сочли нарушившим этику из-за защиты «Талибана»
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы пришла к выводу, что адвокат Александр Молохов нарушил кодекс профессиональной этики, когда пытался представлять интересы «Талибана» в Верховном суде РФ. Об этом сам адвокат рассказал «РИА Новости». Он уточнил, что мотивировочную часть решения коллегия пока не представила.
Адвокат Александр Молохов
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Далее дело будет рассматривать Совет адвокатской палаты. Исполнительный орган решит, как наказать господина Молохова. Его могут как лишить статуса, так и ограничиться более мягким наказанием — например, предупреждением, отмечает агентство. Когда пройдет заседание, неизвестно.
Попытку представлять в Верховном суде РФ интересы «Талибана» (на тот момент признанного террористическим и запрещенного в РФ) адвокат предпринял в апреле этого года. Из-за этого палате на господина Молохова пожаловался Минюст России. Ведомство потребовало лишить его адвокатского статуса.
Первое заседание, на котором изучались обстоятельства произошедшего, прошло 6 августа. Как рассказывал «Ъ» Александр Молохов, претензии заключаются в том, что он «не имел права представлять интересы запрещенной в России и признанной террористической организации».
Господин Молохов — председатель московской коллегии адвокатов (МКА) «Последний дозор». Адвокат получил известность, когда защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова).
