Минтруд готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной 35 дней

Минтруд РФ готов изучить законодательную инициативу о введении оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

По его словам, после поступления инициативы на рассмотрение в правительство министерство даст официальный отзыв и проанализирует все содержащиеся в ней аспекты. Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков сообщил, что инициатива предусматривает увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней, что, по мнению депутатов, будет актуально не только для граждан предпенсионного возраста, но и для молодых и людей среднего возраста.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, при этом некоторым категориям работников отпуск может предоставляться продолжительностью более 28 дней в соответствии с федеральными законами.

Всероссийская неделя охраны труда проходит с 15 по 18 сентября на федеральной территории Сириус в Сочи.

Мария Удовик