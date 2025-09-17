В Непале остаются около 400 российских туристов

Сейчас в Непале находятся около 400 туристов из России, сообщил «Ъ» посол РФ в Непале Алексей Новиков. По его словам, российские граждане в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Многие из российских туристов занимаются альпинизмом и трекингом. В частности, группы совершают восхождения на Аннапурну и Манаслу. «Самое важное — никто из наших граждан, к счастью, не пострадал в ходе недавних беспорядков»,— сказал дипломат.

После начала протестов в Непале в посольстве РФ сообщали об обращениях 80 россиян. По словам господина Новикова, в итоге обращений оказалось кратно больше. Диппредставители помогали согражданам выехать из зон беспорядков, разъясняли правила комендантского часа, давали советы по маршрутам перемещений. Посол сообщил, что все проблемы с вылетом российских граждан из Непала уже решены.

Беспорядки в Непале начались 8 сентября. Поводом стала блокировка соцсетей в стране, но в качестве изначальных причин протестов их участники называли коррупцию во власти. На следующий день запрет для соцсетей отменили, но волнения не прекратились. Шарма Оли покинул пост премьер-министра. Временное правительство возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки.

