«Самое важное — никто из наших граждан не пострадал»

Беспорядки в Непале привели к гибели как минимум 72 человек, а также сказались на посетивших страну иностранцах. Из-за комендантского часа и приостановки работы аэропорта из страны не могли выехать в том числе и российские граждане. О помощи россиянам, работе дипломатов в дни протестов и перспективах сотрудничества между странами корреспонденту “Ъ” Лусине Баласян рассказал посол РФ в Непале Алексей Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Непале Алексей Новиков

Фото: Посольство России в Непале Посол России в Непале Алексей Новиков

Фото: Посольство России в Непале

— Ситуация в Непале стабилизировалась?

— Надеемся, что пик протестной активности уже пройден. Отмена комендантского часа не только в столице, но и в ряде других крупных городов стала важным сигналом постепенного возвращения страны к нормальному ритму жизни. Перешел к привычному режиму работы и Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду, играющий ключевую роль в поддержании транспортных связей и деловой активности, в том числе и на международном уровне. На этом фоне особое значение имеет избрание Сушилы Карки в качестве председателя временного правительства. Она пользуется в обществе доверием и уважением.

Вместе с тем исходим из того, что период политической турбулентности окончательно еще не завершен. Рассчитываем, что новые власти предпримут последовательные шаги для урегулирования ситуации исключительно в рамках правового поля, обеспечив при этом широкое участие всех политических сил и сохранение общественного порядка. Россия, со своей стороны, заинтересована в предсказуемом и конструктивном развитии событий, которое позволит и далее укреплять двусторонние отношения на основе традиционной дружбы и взаимного уважения.

— Как работало посольство, пока продолжались беспорядки?

— В такие периоды дипломаты работают буквально 24 часа в сутки, прежде всего потому, что на первый план выходит забота о безопасности наших граждан. С первых минут беспорядков мы организовали круглосуточную горячую линию, постоянно обновляли информацию в официальных каналах связи, информировали коллег в Москве, а также координировали собственные действия со вторым департаментом Азии, департаментом информации и печати, консульским департаментом и департаментом «Ситуационно-кризисный центр» МИД России.

До закрытия аэропорта и сразу после возобновления его работы в период действия комендантского часа посольству совместно с туристической полицией и Советом Непала по туризму удалось проработать запуск специальных шаттл-автобусов, которые курсировали между основными гостиницами и международным аэропортом. Эта мера позволила не только российским, но и всем иностранным туристам безопасно добраться до аэропорта и в ряде случаев избежать попадания в эпицентр беспорядков.

Параллельно мы тесно взаимодействовали с Управлением гражданской авиации Непала и рядом авиакомпаний, которые оперативно информировали нас о любых изменениях в расписании и работе аэропорта. Транспорт посольства с дипломатическими номерами, для которых пусть и частично, но действовали послабления во время комендантского часа, находился в постоянной готовности выехать по сигналу SOS от наших туристов. Все обновления своевременно доводили до российских граждан, что помогало им планировать свои перемещения и снижало уровень неопределенности.

В результате получили от соотечественников множество слов благодарности, а это лучшая оценка проделанной работы.

Разумеется, полностью избежать трудностей не удалось: в условиях комендантского часа сохранялись ограничения на передвижение персонала, периодически возникали перебои с поставками продуктов, а также сложности с доставкой дипломатической корреспонденции. Тем не менее благодаря слаженной работе коллектива посольства, установленным доверительным связям с местными властями и их поддержке все ключевые функции миссии были сохранены, а работа с гражданами продолжалась без перебоев.

— Посольство сообщало об обращении как минимум 80 россиян из-за беспорядков. Как обстоят дела с их обращениями на сегодняшний день?

— На самом деле обращений оказалось кратно больше, чем 80. Россияне активно пользовались нашими каналами связи на всем протяжении кризисного периода. Как и сообщалось ранее, все наши граждане находятся в безопасности, угроз их жизни и здоровью нет.

Посольство оказало множество консультаций по ряду вопросов: помогали с организацией выезда из зон беспорядков, разъясняли правила комендантского часа, давали советы по маршрутам перемещений и действиям в чрезвычайных ситуациях. Важно отметить, что мы также оказывали нашим гражданам моральную поддержку в стрессовых ситуациях, помогая им сохранять спокойствие и уверенность.

Сейчас интенсивность обращений заметно снизилась, но отдельные звонки и запросы все еще поступают. Продолжаем предоставлять актуальные данные и рекомендуем строго выполнять предписания местных властей и следить за нашими обновлениями на официальных страницах в соцсетях.

Фотогалерея Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля Фото: Zuma / TASS Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар Фото: Zuma / TASS Последствия пожара в отеле Хилтон Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга Фото: Adnan Abidi / Reuters Горящая резиденция президента Непала в Катманду Фото: Prabin Ranabhat / AP Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента Фото: Adnan Abidi / Reuters Участник протестов у здания Верховного суда Фото: Bikram Rai / Reuters Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников Фото: Bikram Rai / Reuters Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств Фото: Prakash Timalsina / AP Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента Фото: Adnan Abidi / Reuters Участники протестов у здания Верховного суда Фото: Bikram Rai / Reuters Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала Фото: Adnan Abidi / Reuters Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре Фото: Niranjan Shrestha / AP Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте Фото: Niranjan Shrestha / AP Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы Фото: Niranjan Shrestha / AP Еще один автомобиль, сожженный во время протестов Фото: Niranjan Shrestha / AP Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны Фото: Niranjan Shrestha / AP Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей Фото: Adnan Abidi / Reuters Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек Фото: Adnan Abidi / Reuters Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством Фото: Adnan Abidi / Reuters На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли Фото: Adnan Abidi / Reuters Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20% Фото: Adnan Abidi / Reuters Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра Фото: Adnan Abidi / Reuters С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи Фото: Niranjan Shrestha / AP Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами Фото: Navesh Chitrakar / Reuters В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие перед бронированной машиной Фото: Niranjan Shrestha / AP Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты выкрикивали лозунги Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие окружили бронированный автомобиль Фото: Niranjan Shrestha / AP Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы Фото: Niranjan Shrestha / AP Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Следующая фотография 1 / 43 Непальская армия патрулирует территорию у сгоревшего автомобиля Фото: Zuma / TASS Военнослужащие армии Непала сдерживают заключенных, пытающихся сбежать из тюрьмы Диллибазар Фото: Zuma / TASS Последствия пожара в отеле Хилтон Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Заключенные сжигают мебель возле тюрьмы Дилли-Базар в Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Армия Непала объявила о введении комендантского часа на территории всей страны до четверга Фото: Adnan Abidi / Reuters Горящая резиденция президента Непала в Катманду Фото: Prabin Ranabhat / AP Демонстранты пытаются снести внешнюю стену комплекса парламента Фото: Adnan Abidi / Reuters Участник протестов у здания Верховного суда Фото: Bikram Rai / Reuters Протестующие подожгли также здания Верховного суда и прокуратуры, а также совершили нападения на дома политиков и чиновников Фото: Bikram Rai / Reuters Протестующие празднуют поджег дворца Сингха Дурбар, в котором находилось правительство и ряд министерств Фото: Prakash Timalsina / AP Протестующие наблюдают за пожаром в здании парламента Фото: Adnan Abidi / Reuters Участники протестов у здания Верховного суда Фото: Bikram Rai / Reuters Солдаты непальской армии патрулируют территорию возле Верховного суда Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты рушат забор вокруг парламентского квартала Фото: Adnan Abidi / Reuters Протестующие празднуют захват парламентского квартала в Сингха Дурбаре Фото: Niranjan Shrestha / AP Разгромленный офис партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте Фото: Niranjan Shrestha / AP Участники «Революции поколения Z» сооружают костер из автомобильных покрышек Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие фотографируются с фрагментами полицейской формы Фото: Niranjan Shrestha / AP Еще один автомобиль, сожженный во время протестов Фото: Niranjan Shrestha / AP Демонстранты на фоне горящего офисе Коммунистической партии Непала — второй по популярности партии страны Фото: Niranjan Shrestha / AP Протесты не прекратились даже после разблокировки властями социальных сетей Фото: Adnan Abidi / Reuters Протестующие строят баррикады и разводят костры на улицах Катманду Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты продолжили протестовать у парламентского комплекса 9 сентября после новостей о гибели 19 человек Фото: Adnan Abidi / Reuters Сами протестующие называют происходящее «Революцией поколения Z» и кроме блокировки соцсетей выражают недовольство коррупцией во власти и социальным неравенством Фото: Adnan Abidi / Reuters На фоне протестов подал в отставку премьер-министр страны Кхадга Прасад Шарма Оли Фото: Adnan Abidi / Reuters Демонстранты разожгли костер у офиса партии «Непальский конгресс», имеющей большинство в парламенте Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Членов правительства эвакуировали из резиденции на военных вертолетах на фоне беспорядков Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Значимым фактором «Революции поколения Z» является экономический фактор. По данным Всемирного банка уровень безработицы среди молодежи превышает 20% Фото: Adnan Abidi / Reuters Помимо парламентского комплекса и офиса правящей партии, демонстранты проникли в резиденцию президента страны Рам Чандра Пауделя и подожгли дом премьер-министра Фото: Adnan Abidi / Reuters С 2008 года после свержения монархии в Непале сменилось 13 правительств Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи Фото: Niranjan Shrestha / AP Среди демонстрантов популярно интернет-движение «Nepo Kids», выступающее детей политиков, хвастающихся своим роскошным образом жизни Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами Фото: Navesh Chitrakar / Reuters В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие перед бронированной машиной Фото: Niranjan Shrestha / AP Автомобиль, сожженный в ходе беспорядков Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Демонстранты выкрикивали лозунги Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие окружили бронированный автомобиль Фото: Niranjan Shrestha / AP Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы Фото: Niranjan Shrestha / AP Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Смотреть

— 10 сентября посольство сообщало, что семь россиян не могли вылететь из Непала. Им удалось покинуть страну и есть ли сейчас подобные случаи?

— Все имевшиеся проблемы с вылетом российских граждан решены в полном объеме. Мы признательны властям Непала и, в частности, миграционной службе за конструктивное взаимодействие: по итогам нашего диалога визы тем туристам, которые не смогли вылететь в установленные сроки, в виде исключения были заморожены, что позволило избежать штрафов и других административных последствий.

На сегодняшний день подобных случаев не зафиксировано, авиасообщение функционирует в штатном режиме, и все желающие могут свободно покинуть страну.

— Сколько россиян остается в Непале? Пострадал ли кто-либо из них из-за беспорядков?

— Точное число российских граждан, находящихся на территории Непала, постоянно меняется: кто-то вылетает, кто-то, наоборот, только приезжает. Поэтому мы оперируем ориентировочными оценками, которые обновляются в режиме реального времени.

На сегодняшний день уместнее всего говорить примерно о 400 российских туристах, находящихся в республике.

Многие из них сейчас занимаются альпинизмом и трекингом, есть группы, совершающие восхождения на Аннапурну и Манаслу. Самое важное — никто из наших граждан, к счастью, не пострадал в ходе недавних беспорядков. Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и поддерживать контакт с местными органами власти, готовы оперативно реагировать на любые обращения, поступающие по телефону дежурного дипломата, в режиме 24/7.

— 11 сентября посольство рекомендовало российским гражданам сохранять бдительность и избегать «непроверенных контактов» с местными жителями. Эта рекомендация сохраняется по сей день?

— Мы действительно призывали наших граждан проявлять повышенную бдительность и осторожность, по возможности не покидать территорию отелей, своих временных мест проживания и избегать мест массовых скоплений людей. Также настоятельно советовали получать информацию из проверенных источников, чтобы не поддаваться волне дезинформации, которая неизбежно возникает в подобных кризисных ситуациях.

На фоне хаотических событий и массового произвольного выхода заключенных из тюрем и следственных изоляторов на волне беспорядков мы отдельно подчеркивали необходимость избегать случайных контактов и ситуаций, которые могли бы представлять риск. Сегодня обстановка в стране стала заметно спокойнее, меры безопасности ослаблены, но мы по-прежнему рекомендуем нашим соотечественникам сохранять разумную осторожность, следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с консульским отделом на случай непредвиденных обстоятельств.

— Как вам кажется, что послужило причиной протестов, тем более таких ожесточенных?

— Всплеск протестной активности носил во многом стихийный и труднопрогнозируемый характер. При этом в обществе на протяжении длительного времени копилось немало социально-экономических вопросов и неудовлетворенных ожиданий. «Спусковым крючком» стало решение о блокировке ряда популярных социальных платформ, что многие восприняли как ограничение базовых каналов коммуникации и самовыражения. Это усилило эмоциональный накал уличной повестки.

Для очень многих компаний, прежде всего в сфере туризма, социальные сети и маркетплейсы сегодня являются главным «окном» к клиенту. Туризм для гималайской республики — одна из ключевых опор занятости и притока валюты. По разным оценкам, отрасль поддерживает свыше 1 млн рабочих мест и вносит значимый вклад в ВВП: в 2024 году речь шла примерно о 6–7%. Любые резкие ограничения, накладываемые на цифровые каналы продаж в разгар восстановления после пандемии COVID-19, ударяют по доходам бизнеса и занятости.

Есть и человеческое измерение. Соцсети и мессенджеры — это повседневная связь семей с близкими, работающими за рубежом. Масштаб диаспоры и трудовой миграции огромен: по осторожным оценкам, за десятилетия на заработки уезжали миллионы; в 2022 году за пределами страны постоянно проживали свыше 6 млн граждан, а ежегодные потоки трудовой эмиграции исчисляются сотнями тысяч. Для многих семей отключение привычных каналов общения создает повышенный стресс.

Наконец, Непал — это очень «молодое» общество. Доля юных граждан высока, а цифровые платформы — не просто развлечение, а среда учебы, поиска работы, предпринимательства и гражданского участия.

Подводя итог, мы видим сочетание нескольких факторов: внезапный «триггер» в виде ограничения цифровых сервисов на фоне накопившихся социальных запросов и чувствительности экономики к онлайн-каналам, усиленный молодежной демографией и масштабом внешней занятости. Наша позиция предельно аккуратна: оценивать причины — дело самих непальцев, а задача посольства — поддерживать мирное политическое урегулирование в правовом поле, уважение к институтам и скорейшее восстановление нормальной экономической жизни страны.

— С момента упразднения монархии в 2008 году в Непале сменилось уже 14 правительств. В чем, как вам кажется, оказалась проблема парламентской формы правления применительно к этой стране?

— С момента перехода к парламентской форме правления Непал проходит непростой, но закономерный этап становления демократических институтов. Частая смена правительств отражает не столько слабость системы, сколько динамичный поиск баланса интересов в многообразном обществе. Видим в этом естественный процесс «настройки» парламентской модели под местные реалии.

Главное, что сегодня в Непале продолжают действовать конституционные механизмы и сохраняется пространство для политического диалога. Этот опыт, пусть и непростой, позволяет обществу постепенно вырабатывать более устойчивые практики управления.

— Планируются ли в скором времени контакты посольства с новым премьер-министром Непала и другими членами правительства?

— Разумеется, мы планируем активные контакты с новым премьер-министром и ключевыми членами правительства, включая представителей Министерства иностранных дел. Для нас было большой честью одними из первых получить приглашение на церемонию инаугурации, и мы с большим удовольствием приняли в ней участие. Расцениваем назначение Сушилы Карки как важный шаг к стабилизации обстановки и рассчитываем, что ее руководство создаст условия для продуктивного сотрудничества.

У нас в работе множество взаимовыгодных проектов и наработок в самых разных сферах, и мы надеемся на их успешную реализацию. Непал становится все более популярным направлением для российских туристов, это открывает новые возможности для расширения контактов. Как недавно справедливо отметил президент России Владимир Путин в ходе успешно организованной нашим МИДом встречи с непальской стороной на саммите ШОС, между нашими странами никогда не было серьезных противоречий. И мы практически уверены, что так будет и впредь.

— Непал никогда не был топовым направлением для российских туристов. Но из-за дальнейшего ужесточения визового режима в Европе и роста популярности поездок в Юго-Восточную Азию может ли эта страна привлечь в недалеком будущем больше российских туристов?

— Хотя Непал не входит в число приоритетных направлений для наших туристов, потенциал этой страны как центра притяжения путешественников из России очевиден и продолжает расти. Непал — сердце Южной Азии, удивительное экзотическое государство с богатой историей, уникальной природой, духовным наследием и культурным многообразием. Отмечаем устойчивый рост числа россиян, посещающих Непал: в 2024 году турпоток россиян в Непал достиг рекордного уровня — 13,7 тыс. человек, что стало наглядным подтверждением растущего интереса к этой стране. Уже за первые девять месяцев текущего года Непал посетили более 8 тыс. россиян — почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика показательна: положительный тренд сохраняется, доковидные показатели превышены.

Особое внимание уделяем развитию межрегионального сотрудничества, в том числе по религиозно-гуманитарной линии.

Яркий пример — заключенное в марте этого года соглашение о побратимстве между городами Улан-Удэ и Лалитпуром, а также традиционное участие непальского буддийского духовенства в Международном буддийском форуме в Бурятии, чье руководство, в свою очередь, приезжало в Непал с официальным визитом в апреле. В этом году ожидаем представительную делегацию непальских деятелей на предстоящем буддийском форуме в Элисте, Калмыкия.

Хотел бы подчеркнуть продуктивные итоги визита в Непал главы Республики Калмыкия Бату Хасикова, состоявшегося в мае этого года. Наше взаимодействие уже вылилось в конкретные проекты: например, успешно проведена пилотная культурно-познавательная поездка калмыцких туристов в Непал. Отдельно отмечу участие в поездке ветеранов СВО, которое прошло в рамках президентской программы содействия реабилитации и интеграции участников спецоперации. Для них это стало возможностью прикоснуться к Непалу как к родине Будды и через духовные практики буддизма пройти важный этап восстановления.

— Планируется ли открыть прямое авиасообщение между Россией и Непалом или, скажем, отменить визовый режим?

— Тема укрепления связей между нашими странами, включая перспективы установления прямых маршрутов, безусловно, остается одной из приоритетных в двусторонней повестке. Как непальцы, так и россияне заинтересованы в том, чтобы сделать поездки между Россией и Непалом максимально удобными, и активно работают над этим.

Особенно привлекательной нам представляется возможность прямого сообщения с буддийскими регионами России — Бурятией, Калмыкией, Тувой. Это дало бы мощный импульс не только туристическому, но и религиозно-гуманитарному сотрудничеству, усилило бы контакты между буддийскими общинами наших стран. Кроме того, Непал традиционно является местом притяжения российских альпинистов. Такие маршруты собрали бы значительные группы любителей горных восхождений, которые из года в год приезжают сюда для покорения Гималаев.

Интерес к таким проектам, о которых вы спрашиваете, есть с обеих сторон. В последние месяцы был заметный прогресс в переговорах, в частности, с авиакомпаниями, рассматривавшими возможность запуска рейсов в международный аэропорт Бхайрахавы, расположенный в провинции Лумбини — на родине Будды. Однако в силу недавних беспорядков и нанесенного ущерба инфраструктуре этого аэропорта вопрос, очевидно, будет отложен до полного восстановления всех воздушных терминалов.

Важно подчеркнуть, что речь идет не только о развитии туристического потока. Прямое сообщение существенно упростило бы реализацию целого ряда проектов в других сферах: от гуманитарных и спортивных обменов до совместных экономических, образовательных и финансовых инициатив. Это позволило бы наладить более динамичный деловой и культурный диалог, а также стимулировало бы инвестиции и двусторонние контакты на региональном уровне.

Рассчитываем, что этот проект вернется в повестку дня и найдет поддержку российских авиаперевозчиков. Потенциал здесь огромен, и мы убеждены, что его реализация будет выгодна обеим сторонам.