Лавров о срыве мирного процесса по Украине, «войне Трампа» и роли ООН
Лавров обвинил Украину и ЕС в замедлении переговорного процесса
17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послами зарубежных стран в формате «круглого стола», где поделился оценкой текущего положения переговорного процесса по Украине. В своей речи господин Лавров попытался заверить присутствовавших: ответственность за то, что мирные переговоры застопорились, лежит на европейцах и Киеве, цель которых — «сорвать мирный процесс». Главные заявления Сергея Лаврова — в подборке «Ъ».
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
О Евросоюзе и Украине
- Военные контингенты Европы на Украине станут легитимной военной целью России.
- Европейцы и украинский режим пытаются убедить президента США Дональда Трампа «отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с РФ и, по сути, превратить "войну Байдена" в "войну Трампа"».
- Европа пытается «отвоевать себе место за столом переговоров» по Украине, однако ей там «делать нечего».
О роли ООН в украинском урегулировании
- Представители стран-членов НАТО приватизировали ключевые посты в Секретариате ООН, что приводит к падению авторитета всемирной организации.
- «Руководство Секретариата все чаще смыкается с западным антироссийским фронтом, тем самым нанося ущерб авторитету ООН».
- Секретариат ООН «пытается обелять действия киевского режима» и не стремится разоблачать тех, кто организует «кровавые инсценировки» на местах боевых действий.
О будущем соглашении по Украине
- Россия будет настаивать на «глобальном» соглашении по Украине.
- Гарантии безопасности должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других.