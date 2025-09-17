Лавров о срыве мирного процесса по Украине, «войне Трампа» и роли ООН

17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с послами зарубежных стран в формате «круглого стола», где поделился оценкой текущего положения переговорного процесса по Украине. В своей речи господин Лавров попытался заверить присутствовавших: ответственность за то, что мирные переговоры застопорились, лежит на европейцах и Киеве, цель которых — «сорвать мирный процесс». Главные заявления Сергея Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О Евросоюзе и Украине

Военные контингенты Европы на Украине станут легитимной военной целью России.

Европейцы и украинский режим пытаются убедить президента США Дональда Трампа «отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с РФ и, по сути, превратить "войну Байдена" в "войну Трампа"».

Европа пытается «отвоевать себе место за столом переговоров» по Украине, однако ей там «делать нечего».

О роли ООН в украинском урегулировании

Представители стран-членов НАТО приватизировали ключевые посты в Секретариате ООН, что приводит к падению авторитета всемирной организации.

«Руководство Секретариата все чаще смыкается с западным антироссийским фронтом, тем самым нанося ущерб авторитету ООН».

Секретариат ООН «пытается обелять действия киевского режима» и не стремится разоблачать тех, кто организует «кровавые инсценировки» на местах боевых действий.

О будущем соглашении по Украине

Россия будет настаивать на «глобальном» соглашении по Украине.

Гарантии безопасности должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Анастасия Домбицкая