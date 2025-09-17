Лавров: военные контингенты Европы на Украине станут легитимной военной целью РФ

Россия будет расценивать европейские военные контингенты на Украине как «легитимную военную цель». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Рассуждает Европа и о направлении своих контингентов, как я сказал, на Украину, которые, мы уже объявили, будут считаться легитимной военной целью»,— сказал министр, выступая на посольском «круглом столе» на Украине.

4 сентября в Париже прошла встреча лидеров свыше 30 стран из «коалиции желающих». По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. Российские официальные лица неоднократно утверждали, что Россия выступает против направления зарубежных военных контингентов на Украину.

Анастасия Домбицкая