Euroclear не получал от ЕС конкретных предложений по использованию активов РФ

Бельгийскому центральному депозитарию Euroclear, в котором хранятся замороженные активы России, известно о нескольких возможных вариантах их использования. Однако конкретные предложения от Евросоюза (ЕС) он пока не получал.

«Мы знаем о множестве идей, разговоров и дискуссий (насчет использования российских активов.— "Ъ"), но мы не в состоянии комментировать до тех пор, пока не поступит конкретное предложение»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе депозитария.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в Euroclear. Источники Politico на прошлой неделе сообщили, что Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных активов в виде долговых расписок, обеспеченных ЕС. По данным Bloomberg, разработать механизм изъятия активов РФ требуют США.