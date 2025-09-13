Politico: Еврокомиссия придумала способ использования активов РФ без их изъятия

Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных российских активов в виде долговых расписок, обеспеченных Евросоюзом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Фото: Yves Herman / Reuters Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Представители ЕК предложили эту идею заместителям министров финансов ЕС 11 сентября. По словам собеседников издания, пока никаких решений принято не было, но официальное предложение может быть оформлено в ближайшее время.

Идея ЕК заключается в том, чтобы обменять российские активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Такой способ не предполагает конфискации активов, что было бы юридически рискованным, поясняют источники газеты. ЕС также рассматривает другие варианты изъятия активов.

В феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Иностранные государства могут распоряжаться лишь процентами, которые генерируют российские активы, но не самими средствами.

Доходы от этих активов направляются на погашение кредита, который страны G7 предоставили Украине. Правительство Бельгии и Euroclear предупреждали, что использование самих активов может повлечь юридические проблемы. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не будет конфисковывать российские активы.