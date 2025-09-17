Песков: обмен пленными с Украиной поставлен на паузу

Контакты России и Украины по обмену военопленными сейчас поставлены на паузу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обмены могут быть возобновлен в будущем, сказал на брифинге господин Песков.

В последний раз стороны передали военнопленных друг другу 24 августа. 146 людей были возвращены в Россию, и столько же — на Украину. Помощник президента России, глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в конце августа утверждал, что «обменный фонд» украинской стороны приближается к нулю. Он заявляет, что у России же остается «тысячи пленных ВСУ».

12 сентября господин Песков заявлял, что контакты России и Украины на уровне переговорных групп сейчас приостановлены. При этом он подчеркнул, что у сторон налажены каналы общения.